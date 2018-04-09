Мэй объяснила, почему Британия уверена в причастности России к отравлению Скрипаля

Тереза Мэй настаивает на причастности России к отравлению Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила уверенность Лондона в причастности России к "делу Скрипаля" тем, что Москва располагала "возможностью и мотивом" для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом британский премьер сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Копенгагене, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что к этому была причастна Россия", - отметила Мэй.

По ее словам, ни одна другая страна не располагает "сочетанием возможностей и мотива для исполнения такого деяния".

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских дипломатов.