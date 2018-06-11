Мэй назвала условие возврата России в G8

Мэй: G7 не вернется к G8, пока Россия не изменит свое отношение

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свете призыва президента США Дональда Трампа о необходимости восстановления членства России в клубе влиятельных стран G7 напомнила, что страну не пригласят назад, пока Москва не перестанет вмешиваться в дела других стран.

Выступление британского премьера в парламенте в понедельник, 11 июня, цитирует Reuters.

"Была веская причина, почему G8 стала G7", - сказала она, добавив, что санкции в отношении РФ стали результатом незаконной аннексии Крыма.

"Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за стол переговоров, не могут проводиться, пока Россия не изменит свое отношение", - подытожила Мэй.

8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде.

В свою очередь российское руководство отказалось от предложения Трампа.

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