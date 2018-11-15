Мэй назвала сделку по Brexit "правильной" и исключила второй референдум

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на критику проекта соглашения по Brexit, согласованного накануне британскими и европейскими переговорщиками.

По словам главы британского правительства, курс, изложенный в 585-страничном документе, является "правильным" для ее страны, передает Sky News.

"Я верю, каждой фиброй моей души, что курс, который я изложила, является правильным для нашей страны и для всех наших людей", - сказала она.

При этом Мэй исключила проведение второго референдума по Brexit.

Напомним, что 14 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.