Мэй назначила нового главу МВД Великобритании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Новоизбранный министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид

Новоизбранный министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на пост главы Министерства внутренних дел экс-министра по делам общин и местного самоуправления Саджида Джавида. Об этом сообщает Bloomberg.

Пакистанец по происхождению 48-летний Джавид стал первым представителем национального меньшинства в министерстве внутренних дел за 236-летнюю историю ведомства.

"Мои родители приехали в эту великую страну из Пакистана в шестидесятые годы, чтобы помочь построить эту страну. Я уверен, они будут очень горды, что один из их сыновей занял такой высокий государственный пост", – заявил репортерам новоизбранный министр.

Сообщается, что политик занимал должность управляющего директора Deutsche Bank AG, а также в 2016—2018 годах был министром по делам общин и местного самоуправления.

Джавид не поддержал Брексит на референдуме в 2016 году, хотя, как и множество консерваторов, считает себя евроскептиком.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку. Причиной ухода министра с поста стал скандал вокруг мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове