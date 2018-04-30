Мэй назначила нового главу МВД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на пост главы Министерства внутренних дел экс-министра по делам общин и местного самоуправления Саджида Джавида. Об этом сообщает Bloomberg.

Пакистанец по происхождению 48-летний Джавид стал первым представителем национального меньшинства в министерстве внутренних дел за 236-летнюю историю ведомства.

"Мои родители приехали в эту великую страну из Пакистана в шестидесятые годы, чтобы помочь построить эту страну. Я уверен, они будут очень горды, что один из их сыновей занял такой высокий государственный пост", – заявил репортерам новоизбранный министр.

Сообщается, что политик занимал должность управляющего директора Deutsche Bank AG, а также в 2016—2018 годах был министром по делам общин и местного самоуправления.

Джавид не поддержал Брексит на референдуме в 2016 году, хотя, как и множество консерваторов, считает себя евроскептиком.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку. Причиной ухода министра с поста стал скандал вокруг мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.