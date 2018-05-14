Мэй: Лондон и ЕС остаются приверженными сохранению ядерной сделки с Ираном, несмотря на позицию США

Вместе с тем Мэй осудила дестабилизирующую деятельность Ирана

Великобритания и Европейский союз по-прежнему остаются приверженными сохранению ядерной сделки с Ираном, несмотря на желание США пересмотреть договор.

Об этом во время телефонного разговора с главой Белого дома заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, Лондон и его европейские партнеры "по-прежнему твердо привержены задаче сохранения этой сделки как наилучшего способа предотвратить разработку Ираном ядерного оружия".

Вместе с этим Мэй подняла вопрос о "потенциальных последствиях санкций США на те компании, которые в настоящее время ведут бизнес в Иране".

При этом она подчеркнула важность борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана и поддержала право Израиля на самооборону.

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"Премьер-министр и президент осудили осуществленные на этой неделе ракетные удары Ирана по израильским силам и решительно поддержали право Израиля на самооборону от иранской агрессии. Они сошлись на необходимости сохранять спокойствие для всех сторон и на важности борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции.

Глава Белго дома считает договор "несправедливым" и сомневается, что он ограничит ядерные амбиции Тегерана.

В свою очередь европейские страны выступили против выхода из соглашения.

Кроме того, Тегеран заявил, что намерен в ультимативной форме потребовать от ЕС гарантий сохранения договора.

Напомним, историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривала снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.