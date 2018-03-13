Мэй и Макрон решили координировать действия в связи с отравлением Скрипаля

В понедельник, 12 марта, во время телефонной беседы премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили положение дел вокруг отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и договорились координировать действия в связи с расследованием, передает DW.

В рамках беседы политики также обсудили "широкую картину агрессивного поведения России". Мэй и Макрон согласились с тем, что "важно продолжать реагировать на него согласованно с союзниками".

Макрон осудил нападение на Сергея и Юлию Скрипалей и выразил свою солидарность с Великобританией.

Британский премьер и французский президент сошлись в том, что правительства двух стран должны "тесно координировать" свои действия в связи с расследованием и последующим ответом России.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Позже в Госдепе сообщили, что согласны с выводами британцев о возможной причастности РФ.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Самый известный из них – газ зарин, который используется в химическом оружии.

В результате инцидента пострадал 21 человек, включая Скрипаля и его дочь.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.