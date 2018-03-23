Мэй: Эксперты определили вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь

Тереза Мэй рассказала о Новичке канцлеру Германии и президенту Франции

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявила, что ученые лаборатории в Портон-Даун идентифицировали вещество, которым был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

По словам Мэй, эксперты подтвердили, что для отравления использовалось химическое вещество из группы Новичок, сообщает Интерфакс.

Она также отметила, что в Великобритании уверены в том, что "Россия ранее производила это вещество".

Лидеры трех стран подчеркнули, что ответственность за отравление Скрипаля и его дочери несет Россия.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".