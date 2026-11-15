Шпионский скандал вокруг Nvidia: в компании Megaspeed заявили, что Элис Хуанг уволилась в 2025 году
Элис Хуанг в Тайбэе, 22 мая 2025 года (Фото: CTI via REUTERS)
15 ноября компания Megaspeed заявила, что Элис Хуанг, из-за отношений с которой генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку, уволилась из компании в 2025 году, сообщил телеканал CNBC.
Компания также заявила, что начала внутреннее расследование сообщений СМИ о ее бизнесе и цепи поставок.
«Госпожа Элис Хуанг официально покинула Megaspeed 30 августа 2025 года и пока не имеет никакой роли в компании. Megaspeed не комментирует личные и частные дела госпожи Хуанг», — говорится в заявлении Megaspeed, отправленном по электронной почте CNBC.
Megaspeed называет себя «основным бизнес-партнером» облачного бизнеса Nvidia по вычислительной мощности в регионе, позволяя клиентам арендовать вычислительную мощность у графических процессоров Nvidia — специализированных чипов, предназначенных для одновременного выполнения многих вычислений.
Компания, имеющая офисы в Сингапуре и Индонезии, ранее сталкивалась с проверкой СМИ и правительства относительно того, были ли чипы, поставляемые через ее бизнес, перенаправлены клиентам в Китае.
Megaspeed заявила 15 ноября, что сообщения СМИ о ее бизнесе, цепи поставок и глобальных операциях не подтверждаются проверенными доказательствами, и она наняла внешнего юрисконсульта для проведения «тщательного внутреннего расследования».
«Megaspeed разрабатывает и поддерживает свои глобальные системы управления операционной деятельностью и цепями снабжения таким образом, чтобы обеспечить соответствие всем действующим законам и нормативным требованиям — в частности требованиям США по экспортному контролю, а также правилам местных юрисдикций на каждом рынке, где компания осуществляет свою деятельность», — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что пересмотрят порядок отчетности и при необходимости продолжат коммуникацию с заинтересованными сторонами.
Скандал с СЕО Nvidia Дженсеном Хуангом
8 ноября совет директоров компании Nvidia объявил о начале независимого расследования после появления информации о том, что Дженсен Хуанг мог стать «мишенью операции иностранной разведки».
Сам Хуанг в служебной записке сотрудникам Nvidia признал, что изменял жене, и извинился за это. По данным СМИ, у него был роман с бывшей главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.
Издание The New York Times сообщало, что представители американской разведки пришли к выводу, что Элис Хуан могла передавать информацию Пекину, а романтические отношения, вероятно, использовались для получения конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США. Китай отверг эти обвинения.
Кроме того, издание NYT сообщало, что у Дженсена Хуанга также был роман с вице-президенткой Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл.
12 ноября Nvidia объявила об уходе Хуанга с постов президента и генерального директора, а также из совета директоров. Временно руководить компанией будет финансовая директорка Колетт Кресс.