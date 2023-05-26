Медведев заявил, что война РФ против Украины будет длиться «десятилетия», и начал угрожать ядерным ударом 26 мая, 12:35 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война России против Украины будет длиться «десятилетия» и начал бредить о «нацисткой власти в Киеве».

Об этом сообщают российские пропагандисты.

«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится», — сказал Медведев, который отличается бредовыми высказываниями об Украине.

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По его словам, «нужно уничтожить саму природу» якобы «нацисткой власти в Киеве».

Медведев также снова начал угрожать ядерным оружием, заявив, что если Украина получит от западных союзников ядерное оружие, то РФ якобы придется нанести превентивный удар.

«Тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — сказал он, не уточнив, по кому именно собрался бить ядерным оружием.