Медведев пригрозил ядерным оружием за удары по Крыму. Подоляк ответил 4 февраля, 17:10 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS/File Photo)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил украинцам «ударом возмездия», если они будут атаковать военные объекты россиян в оккупированном Крыму и заявил, что якобы запылает вся Украина", очевидно намекая на применение ядерного оружия.

Соответствующие слова опубликовало российское агентство РБК в Telegram.

«Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина… Наш ответ может быть любым. Об этом совершенно четко сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. Согласно нашим доктринальным документам, включая Основы ядерного сдерживания», — сказал дворец российского диктатора.

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Советник Офиса президента Михаил Подоляк ответил на новые угрозы заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, напомнив, что Украина может увольнять оккупированный Крым как угодно.

«Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым — Украина», — написал он в Twitter.

По словам Подоляка, угрозы официальных лиц РФ о «удары возмездия» являются лишь фиксацией намерений совершения массовых убийств и попытки запугать в традиционном стиле РФ.

«Всегда игнорируйте Медведева», — добавил советник ОПУ.

Ранее активизация стран Запада по поставке Украине тяжелой бронетехники, в частности немецких танков Leopard, уже спровоцировала истерику у заместителя председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Медведева.

В преддверии встречи в формате Рамштайн в пятницу, 20 января, на которой обсуждались новые пакеты помощи для ВСУ, он пригрозил цивилизованному миру ядерной войной как единственной возможностью сохранить целостность России в сложившейся ситуации.