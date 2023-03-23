Ордер на арест Путина: в ЕС ответили Медведеву, который начал угрожать ракетным ударом по МУС
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
ЕС осуждает угрозы со стороны высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда и принимающей его страны — Нидерландов.
Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в четверг, 23 марта.
В заявлении не указано, о каком именно «представителе» идет речь, однако замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал применить силу против Международного уголовного суда.
Боррель заявил, что ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС.
«Любые ответные меры в отношении лиц, причастных к работе МУС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно», — сказал он.
По его словам, ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления.
Дмитрий Медведев в своем Telegram заявлял, что «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового „Оникса“ из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда».
Комментируя слова немецкого посла в Украине Анки Фельдгузен о готовности Берлина исполнить решение МУС, Медведев пригрозил нанести удар по Бундестагу.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.
Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.
В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.