Берлин об угрозах Медведева: Провокации, говорящие сами за себя 24 марта, 15:03 Медведев угрожает ракетным ударом по Бундестагу в Берлине (Фото:karlherl/pixabay.com)

Спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт назвал «провокациями» угрозы заместителя председателя совбеза РФ Дмитрия Медведева совершить ракетный удар по Берлину.

Об этом сообщает Укринформ.

«У меня нет желания реагировать на подобные провокации», — сказал он.

По словам спикера, такие заявления «говорят сами за себя».

Комментируя слова немецкого посла в Украине Анки Фельдгузен о готовности Берлина выполнить решение МУС, Медведев пригрозил нанести удар по Бундестагу.

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«Вот представим себе. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявления войны в Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства улетят в Бундестаг, офис канцлера и так далее. Он понимает, что это casus belli, это объявление войны», — сказал он.

Фото: NV

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.