Медведев угрожает «перекрыть кислород» странам Балтии из-за Калининграда 27 июня, 21:25 Дмитрий Медведев (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

Российская Федерация может предпринять «жесткие меры» из-за запрета транзита грузов в Калининградскую область, которые «перекроют кислород» странам Балтии.

Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

По его словам, Москва не будет обращать внимание на объяснения Литвы, которая лишь исполняет решение Европейского союза о санкциях.

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«Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой „войны по доверенности“, которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что часть возможных ответных шагов носит экономический характер и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Кроме того, не исключено принятие асимметричных мер.

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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