«Судный день» из-за Крыма. Медведев разразился новым потоком истерических угроз в адрес Украины

17 июля, 17:06
В последнее время заявления Дмитрия Медведева об Украине отличаются крайней агрессией (Фото:Reuters/Sputnik/Valentin Yegorshin)

В последнее время заявления Дмитрия Медведева об Украине отличаются крайней агрессией (Фото:Reuters/Sputnik/Valentin Yegorshin)

Бывший президент и премьер России, который сейчас является замглавы Совбеза РФ, Дмитрий Медведев разразился новым потоком истерических угроз в адрес Украины на встрече с ветеранами Второй мировой войны в Волгограде.

Согласно публикации российского агентства Интерфакс, не называя никого конкретно, Медведев сказал, что «отдельные экзальтированные кровавые клоуны… пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым, и так далее».

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«Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит „судный день“, очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно», — сказал бывший президент и премьер России.

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В последнее время заявления Дмитрия Медведева об Украине отличаются крайней агрессией. Некоторые эксперты связывают это с тем, что он видит себя преемником российского диктатора Владимира Путина.

В конце июня Медведев заявлял, что «любая попытка посягнуть» на оккупированный страной-агрессором Крым будет считаться объявлением войны России.

В ответ на эти истеричные угрозы секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Украины сразу, без попыток.

17 июня представительница президента Украины во временно захваченном Крыму Тамила Ташева заявила, что после 24 февраля ситуация изменилась и полуостров могут освободить от оккупантов военным путем.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что новое западное оружие от стран-партнеров поможет Украине вернуть все захваченные РФ территории, включая оккупированные Крым и Донбасс.

Редактор: Анастасия Одинцова

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