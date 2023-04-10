«Сломанная пластинка». В польском правительстве назвали «хр*нью» заявления Медведева о «ненужной» Украине 10 апреля, 11:55 Станислав Жарин (Фото:Скриншот/Youtube /Janusz JaskółkaYoutube)

Представитель правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал «хр*нью» заявления заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о «ненужной» Украине.

«Та же хр*нь от Медведева. Он как сломанная пластинка. Ничего нового в его произведении», — написал он в Twitter.

По его словам, на самом деле эта «ненужная Украина» отлично противодействует российскому вторжению.

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Жарин считает, что такими сообщениями Медведев пытается скрыть доказательства российских неудач в Украине.

Желая выплеснуть свою бессильную ярость из-за постоянных провалов ВС РФ, Медведев заявил, что Украина «вскоре исчезнет», поскольку якобы ни США, ни Европе, ни остальному миру она не интересна.

Более того, из-за постоянного запоя Медведев не заметил, что, несмотря на все проблемы из-за развязанной РФ войны, граждане Украины уже более года отчаянно защищают ее свободу и независимость.

В этой связи он выдвинул безумное предположение, что самим украинцам их страна тоже якобы «не нужна».