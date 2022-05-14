Медведев: России наплевать на непризнание изменения границ Украины со стороны G7 14 мая, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Медведев в хамской манере отреагировал на заявление G7 о территориальной целостности Украины (Фото:Партия Единая Россия)

Заместитель председателя Совбеза РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что России «наплевать на непризнание изменения границ Украины со стороны G7».

Война России против Украины — главные события 14 мая

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна настоящая воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал Медведев в своем телеграмм-канале.

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Также приспешник Путина заявил, что G7 якобы «продолжает вести скрытую войну с Россией», предоставляя Украине оружие для защиты от российской агрессии.

«Еще „семёрочники“ забыли сказать о неизбежном использовании Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятных потерях украинских националистов на Лобном месте Красной площади из-за четвертования. Все еще впереди», — завершил свою оценку встречи представителей стран крупнейших мировых экономик российский политик.



12—14 мая в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн прошла встреча министров иностранных дел стран Большой семерки под председательством Германии. В ней также принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвавший G7 конфисковать активы РФ для восстановления Украины.



Министры иностранных дел стран Большой семерки пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия вследствие развязанной Москвой войны.

Главы МИД G7 договорились продолжать оказывать Украине военную и оборонную помощь, «пока это будет необходимым», а также заявили, что никогда не признают изменения границ Украины из-за военной агрессии России.

Дипломаты заявили, что будут бороться с российской дезинформацией, обвиняющей Запад в проблемах снабжения продовольствием по всему миру. Также они призвали Китай не помогать России и не оправдывать войну против Украины.



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