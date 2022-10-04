Скандальные высказывания миллиардера. Медведев назвал Маска «молодцом» и заявил, что он «достоин присвоения» офицерского звания 4 октября, 14:58 Медведев назвал Маска «молодцом» после его скандальных твиттов (Фото:er.ru)

Замглавы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев, комментируя прокремлевские идеи американского предпринимателя Илона Маска о завершении войны РФ против Украины, заявил, что «Маск молодец».

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас», — написал он в Telegram.

Медведев заявил, что следующий пост он «выдаст что-то типа „Ukraine is an artificial state“ (Украина — искусственное государство» — ред).

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Накануне в Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, включающий референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также нейтральный статус Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».