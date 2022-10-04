Скандальные высказывания миллиардера. Медведев назвал Маска «молодцом» и заявил, что он «достоин присвоения» офицерского звания

4 октября, 14:58
Поделиться:
Медведев назвал Маска «молодцом» после его скандальных твиттов (Фото:er.ru)

Медведев назвал Маска «молодцом» после его скандальных твиттов (Фото:er.ru)

Замглавы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев, комментируя прокремлевские идеи американского предпринимателя Илона Маска о завершении войны РФ против Украины, заявил, что «Маск молодец».

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас», — написал он в Telegram.

Медведев заявил, что следующий пост он «выдаст что-то типа „Ukraine is an artificial state“ (Украина — искусственное государство» — ред).

Видео дня

Читайте также:
«Выйди из Твиттера и зайди нормально». На предложенные «условия мира» от Маска ответили украинские политики, журналисты и медийные персоны

Накануне в Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, включающий референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также нейтральный статус Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».

https://www.youtube.com/watch?v=t9nVFwLbNdE&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дмитрий Медведев Илон Маск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X