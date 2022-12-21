Кремлевский почтальон. Медведев передал Си Цзиньпину «послание» от Путина 21 декабря, 12:39 Во время переговоров стороны обсудили войну РФ против Украины (Фото:Yekaterina Shtukina/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин отправил своего подручного Дмитрия Медведева на переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Видео их встречи в Пекине в среду, 21 декабря, распространила кремлевская пропаганда.

Как сообщается, целью поездки замглавы совбеза РФ является обсуждение «международных вопросов», включая российскую войну против Украины.

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Кроме того, Медведев передал китайскому лидеру некое «послание от Путина», однако его суть не уточняется.

В свою очередь Си Цзиньпин призвал РФ к сдержанности в отношении Украины.

Китай остается верен своей политике нейтралитета, настаивая, что завершение войны путем переговоров отвечает интересам всех сторон.

Кроме того, на фоне кремлевских ядерных угроз глава КНР заявил, что применение такого оружия «недопустимо».