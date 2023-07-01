Хамство в адрес Дуды и Моравецкого. Медведев разразился бредом из-за желания Польши разместить на своей территории ядерное оружие НАТО 1 июля, 14:15 Медведев регулярно делает бредовые заявления (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

В субботу, 1 июля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, начал в привычной манере хамить и бредить.

Известен своими оторванными от реальности заявлениями, Медведев написал в своем Telegram, что «в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты».

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«Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)», — продолжил хамски высказываться Медведев.

Российский политик в бреду заявил, что в этом есть «положительная сторона».

«Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…», — написал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие из-за размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня говорил, что россияне еще не переместили в Беларусь тактическое ядерное оружие.