Медведев угрожает вооружить КНДР, если Сеул передаст Украине оружие. Кремль говорит о «недружественности» 19 апреля, 13:07 Кремль (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

После того, как президент Южной Кореи впервые публично заявил о готовности при определенных условиях передать Украине оружие, в Кремле заговорили о «недружественной позиции» Сеула.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

«Это продолжение, разумеется[…] Конечно же, начало поставок вооружения косвенно будет означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт», — сказал он.

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Также угрожать начал замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, хвастаясь связями с режимом Ким Чен Ына.

«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?» — написал он в Telegram.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ель не исключил возможность предоставления военной помощи Украине в том случае, если страна «подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население». Ранее Сеул публично отказывался передавать Киеву летальное вооружение, но предоставляет экономическую и гуманитарную помощь.