«Смотрите в небо». Медведев пригрозил ударить гиперзвуковой ракетой Оникс по суду в Гааге, выдавшему ордер на арест Путина 20 марта, 09:27 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Международному уголовному суду в Гааге, который на прошлой неделе выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.



Об этом он написал в Telegram в характерной для себя хамской манере.

Медведев заявил, что «говенный МКС никому не нужен», а решение суда назвал «окончательным обрушением системы интернационального права». По его словам, за время своего существования там смогли привлечь к ответственности только «три десятка никому не известных лиц», а для России «практической ценности никакой».

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После этого Медведев начал запугивать «чудовищными последствеями для международного права» и пригрозил ударить по МКС российскими ракетами.

«И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны[…] Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового Оникса из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию судах[…] Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо», — заявил Медведев, не впервые угрожая и используя истерическую риторику.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение МУС — историческое и с него начнется историческая ответственность.