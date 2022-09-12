«Нужно искать бункер, где он будет прятаться». Данилов ответил на фантазии Медведева о «капитуляции» Украины 12 сентября, 16:32 Данилов посоветовал Медведеву искать бункер (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал замглавы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрию Медведеву искать бункер в ответ на его фантазии о «капитуляции» Киева.

Он также назвал его «начинающим блогером».

«Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уж наконец перестать писать „россия“ с заглавной буквы и привыкать к тому, что „и это они еще не отступали“», — написал Данилов в своем Twitter.

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На фоне контрнаступления ВСУ и провалов российской армии Медведев решил пофантазировать о «капитуляции» Украины. По его словам, требование агрессора — это «тотальная капитуляция» Украины «на условиях России».

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины.

В Харьковской области украинским военным удалось освободил около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Тем временем, многие оккупанты оставляют свои позиции вместе с техникой и арсеналом оружия.

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