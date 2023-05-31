Хамство и истерика. Медведев начал угрожать Великобритании из-за помощи Украине и назвал ее «извечным врагом» России 31 мая, 11:36 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

В среду, 31 мая заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Великобритании из-за ее помощи Украине.

Российский политик вспомнил слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который заявил, что Украина «имеет законное право проецировать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину».

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Медведев в присущей ему хамской манере заявил, что «глупые чиновники Великобритании», которая является «извечным врагом» России, «должны помнить», что «их государство также может быть квалифицировано как находящееся в состоянии войны».

«Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России», — написал он в Twitter.

Медведев заявил, что в этом случае любой из ее государственных чиновников якобы «может рассматриваться как законная военная цель».