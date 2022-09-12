Бред кремлевского режима. На фоне поражений российской армии Медведев пофантазировал о «капитуляции» Украины 12 сентября, 11:57 Медведев за время войны сделал множество бредовых заявлений об Украине (Фото:er.ru)

На фоне контрнаступления ВСУ и провалов российской армии замглавы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев решил пофантазировать о «капитуляции» Украины.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего», — написал он в Telegram.

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По его словам, требование агрессора — это «тотальная капитуляция» Украины «на условиях России».

Президент Владимир Зеленский заявлял, что пока переговоры с РФ по завершению войны невозможны.

«Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю», — сказал глава государства.



Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход пользу Украины.

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