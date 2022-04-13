Активы заморожены. Великобритания ввела санкции против Медведчука 13 апреля, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

Великобритания ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его активы заморожены.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщает Sky News.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, страна будет продолжать преследовать всех, кто помогает Путину.

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«После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей Восточной Украины мы сегодня вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные отколовшиеся регионы и соучаствует в зверствах против украинского народа. Мы будем продолжать преследовать всех, кто помогает и пособничает войне Путина», — сказала она.

Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы кремлевского режима Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые попали в плен к оккупантам.

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