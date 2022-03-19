«Потратили сумасшедшие деньги». Советник главы МВД рассказал о роли Медведчука в подготовке вторжения России в Украину 19 марта, 01:00 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал Радио НВ, что диктатор Владимир Путин начал искать виновных в провале армии РФ в Украине, а также то, что определенную роль в подготовке вторжения сыграл пророссийский политик из партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.



«Путин начал „охоту на ведьм“. <...> [В России] начинают искать кротов, сливающих информацию американцам. Очень четко было видно, что американцы фактически в онлайн режиме дают все происходящее в Кремле. Также [в РФ] не могут не видеть абсолютные провалы, которые есть на территории Украины, а еще — информационные провалы. Здесь нужно передать привет Виктору Медведчуку. Это отдельная история: на его структуры <...> были потраченные сумасшедшие деньги и отчитывалось о том, что в каждом городе уже есть „народный губернатор“, который будет завтра принят всем обществом. В сущности, крымский сценарий. <...> Судя по его роли в переговорных процессах, тех вещах, которые ему приписывались, можно считать, что он играл важную роль [в схеме Кремля]. Вопрос, прежде всего, к Службе безопасности, которая должна будет это исследовать и затем предоставлять факты. Пока это мое предположение», — отметил Денисенко.

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27 февраля стало известно, что кум Путина Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.

Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.

18 марта в ДБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.

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