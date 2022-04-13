«Путина надурили». Российский оппозиционер Ходорковский высказался о роли Медведчука в подготовке вторжения РФ в Украину 13 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук у Владимира Путина в марте 2020 года (Фото:Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался подготовкой полномасштабного вторжения РФ, что должно было обеспечить легкий вход его кума и диктатора Владимира Путина в Украину. Так считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

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«Мое впечатление, что [Медведчук] вместе с теми замечательными людьми, которые сейчас в Москве, по-моему, даже в СИЗО отправились, брался за то, чтобы обеспечить Путину цветы при его входе в Украину», — отметил Ходорковский в эфире Радио НВ.

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По мнению оппозиционера, все те, кто подготавливал почву для вторжения, украли деньги, которые на это были выделены.

«В результате, особенно после того заседания областного совета Херсона, <...> Путин осознал, что его попросту надурили. И деньги украли не как обычно — половину, а гораздо больше. К сожалению, именно то, что Путина заверили, что его будут встречать в Украине если не цветами, то во всяком случае не организованным вооруженным сопротивлением, [стало] одной из причин, которые сподвигли его на эту войну», — добавил Ходорковский.

Подозреваемый в госизмене Медведчук сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые попали в плен к оккупантам.

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