Связи с Манафортом. Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы — NYT 14 апреля, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Нардеп от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук был фигурантом расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что имя Медведчука всплыло в качестве влиятельной фигуры в Украине, потенциально осведомленной о вмешательстве России в выборы в США, хотя в течение многих лет он упорно отрицал это.

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По данным The New York Times, его отношение к вмешательству России в выборы в США касается связей с политтехнологом Полом Манафортом.

В 2017 году, когда в США активизировалось расследование вмешательства России, имя Медведчука было в числе нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к Манафорту, так и к Путину.

Агентство Reuters сообщало, что следователи ФБР изучают 18 телефонных звонков и текстовых сообщений между людьми, близкими к Трампу, и людьми, имеющими связи с Путиным, включая Медведчука.

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Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы кремлевского режима Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые попали в плен к оккупантам.

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