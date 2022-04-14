Связи с Манафортом. Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы — NYT
Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Нардеп от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук был фигурантом расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает The New York Times.
Издание пишет, что имя Медведчука всплыло в качестве влиятельной фигуры в Украине, потенциально осведомленной о вмешательстве России в выборы в США, хотя в течение многих лет он упорно отрицал это.
По данным The New York Times, его отношение к вмешательству России в выборы в США касается связей с политтехнологом Полом Манафортом.
В 2017 году, когда в США активизировалось расследование вмешательства России, имя Медведчука было в числе нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к Манафорту, так и к Путину.
Агентство Reuters сообщало, что следователи ФБР изучают 18 телефонных звонков и текстовых сообщений между людьми, близкими к Трампу, и людьми, имеющими связи с Путиным, включая Медведчука.
Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы кремлевского режима Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.
Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые попали в плен к оккупантам.
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