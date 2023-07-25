«Медленное» контрнаступление ВСУ может поставить под сомнение продолжение военной помощи Украине от США — WSJ 25 июля, 18:19 здание Посольства США в Украине (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Медленное контрнаступление ВСУ создает риски для администрации президента США Джо Байдена и поднимает вопрос о готовности союзников продолжать военную поддержку Украины, сообщила американская газета Wall Street Journal.

Как сообщает издание, «медленное наступление» ВСУ станет испытанием для стратегии президента Байдена, которая предусматривает военную помощь для Украины на миллиарды долларов. Однако помощь предоставляется не для того, чтобы одержать победу над Россией и отвоевать оккупированные территории Украины, а чтобы дать Киеву возможность «начать переговоры с Москвой, находясь в сильной позиции».

Видео дня

Издание отмечает, что также возникает вопрос о способности и решимости Запада продолжать поставки оружия для Сил обороны Украины.

«Очевидно, что легче оказывать поддержку, когда дела идут хорошо», — подчеркнул бывший посол США в Украине Джон Хербст.

По его словам, администрация Байдена не имеет других альтернатив, кроме как продолжить поставки оружия Украине.

Хербст отметил, что прекращение поставок оружия Украине и даже предположение частичной победы России «станет знаковым провалом внешней политики Байдена, который превзойдет по масштабам даже вывод войск из Афганистана».

В то же время администрация Байдена сталкивается с определенными рисками, оказывая всестороннюю поддержку Украине. Президент США позиционирует войну в Украине как борьбу между демократией и авторитаризмом и уже одобрил выделение более 40 миллиардов долларов военной помощи.

Газета отметила, что поскольку ни Россия, ни Украина не проявляют желания садиться за стол переговоров, то Белый дом не имеет других вариантов, как продолжать помогать Киеву. Администрация президента США надеется либо на новые успехи ВСУ на поле боя, либо на появление новых политических проблем в России.

В то же время анонимный европейский чиновник рассказал газете, что правительство США не рассчитывает, что украинские Силы обороны смогут полностью освободить восточные области, а также деоккупировать Крым.

По мнению другого анонимного дипломата, США должны признать, что война России против Украины будет продолжаться еще много лет и союзникам нужно готовиться к тому, что поставлять Украине оружие надо будет долгое время.

Американская газета подытожила, что главным вопросом в этой ситуации остается то, продолжит ли США и их союзники оказывать помощь Украине или расширять ее, если контрнаступление ВСУ не достигнет того успеха, которого от него ожидают.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, потому что операция началась позже, чем планировалось.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».