Переговоры Украины и России: проект мирного договора еще не готов, «нужно проделать большую работу» — Мединский 3 апреля, 10:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Мединский (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Член российской делегации на переговорах Украины и России Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.

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Об этом сообщает Интерфакс.

«О готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу», — сказал он.

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По его словам, дипломатические и военные службы Украины якобы «сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне».

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Мединский утверждает, что Украина «реалистичнее подходит к ряду вопросов».

По его словам, предварительно согласованными позициями остаются: нейтральный внеблоковый безъядерный статус; отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательного вооружения, разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов; создание системы интернациональных гарантий сохранности.

Ранее глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона устно приняла предложения Украины, озвученные на переговорах в Стамбуле, кроме вопроса Крыма.

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