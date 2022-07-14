«Будем воевать мотыгами?». Армия Молдовы нуждается в перевооружении на случай нападения РФ — Санду

14 июля, 09:40
Майя Санду заявила, что сейчас Молдове нечего противопоставить российской военной угрозе (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

Майя Санду заявила, что сейчас Молдове нечего противопоставить российской военной угрозе (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

Президент Молдовы Майя Санду настаивает на перевооружении армии на случай нападения российских войск.

Об этом она сказала в эфире телеканала Moldova 1.

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По словам Санду, если в Молдове «случится такая же трагедия, как в Украине», власти обязаны обеспечивать защиту граждан, однако на сегодняшний день армия страны на это не способна.

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«Если Россия попытается однажды на нас напасть, что мы будем делать — отправлять армию обороняться мотыгами? Мотыгами против самолетов?» — отметила глава государства.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Молдова Вооружение Майя Санду Война России против Украины

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