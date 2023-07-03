Поставка Украине вооружения в национальных интересах США — Майк Пенс

3 июля, 06:03
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Майк Пенс (Фото:REUTERS/Jonathan Drake/File Photo)

Майк Пенс (Фото:REUTERS/Jonathan Drake/File Photo)

Бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс поддерживает поставки Украине различных видов вооружения. Он убежден, что помощь Украине в национальных интересах Штатов.

Об этом Пенс сказав в интервью телеканалу CBS.

По его словам, США должны и далее оказывать военную поддержку Украине, которая отражает полномасштабную агрессию РФ.

«Мы должны обеспечить их (украинцев — ред.) боеприпасами, чтобы отразить российское вторжение», — подчеркнул бывший конгрессмен в общении с представителями СМИ.

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Также вице-президент Штатов считает, что в интересах свободы и национальных интересах США предоставить Силам обороны Украины все необходимое. Так он ответил на вопрос журналистов, нужно ли передать украинской стороне ракеты дальнего радиуса, такие как ATACMS, на необходимости которых давно акцентирует внимание Киев.

Майк Пенс в июне официально объявил, что будет баллотироваться в президенты США от Республиканской партии в 2024 году. Ранее он раскритиковал 45-го президента Дональда Трампа за похвалу российского диктатора Путина.

Пенс стал первым кандидатом в президенты США от республиканцев, который встретился с Зеленским во время предвыборной кампании.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Военная помощь Война в Украине Майк Пенс Война России против Украины

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