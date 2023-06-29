Экс-вице-президент США Пенс, который баллотируется в президенты, приехал в Украину

29 июня, 18:51
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Майк Пенс (Фото:REUTERS/Jonathan Drake/File Photo)

Майк Пенс (Фото:REUTERS/Jonathan Drake/File Photo)

Бывший вице-президент США Майк Пенс в четверг, 29 июня, приехал с необъявленным визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает CNN, Пенс сказал главе украинского государства, что «его решимость поддерживать Украину сильна как никогда». По данным телеканала, экс-вице-президент посетил Бучу, Ирпень и Мощун, которые пережили российскую агрессию и военные преступления. В Ирпене он сказал местным жителям, что «американский народ молится вместе с вами».

Видео дня

https://twitter.com/Mike_Pence/status/1674431145747030021

Майк Пенс в июне официально объявил, что будет баллотироваться в президенты США от Республиканской партии в 2024 году. Ранее он раскритиковал 45-го президента Дональда Трампа за похвалу российского диктатора Путина.

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NBC News пишет, что Пенс стал первым кандидатом в президенты США от республиканцев, который встретился с Зеленским во время предвыборной кампании.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Украина-США Республиканская партия США Владимир Зеленский Майк Пенс Война России против Украины

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