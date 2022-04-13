Беспрецедентная скорость. Путь Украины в ЕС уже начался — посол 13 апреля, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Матти Маасикас (Фото:Estonian Foreign Ministry/www.flickr.com)

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас, комментируя перспективы вступления страны в ЕС, заявил, что путь Украины в ЕС уже начался и у него беспрецедентная скорость.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщает The Guardian.



«Путь Украины в ЕС начался. И он начался с беспрецедентной скоростью», — сказал он.

Видео дня

По его словам, то, что обычно делается в течение двух лет, сейчас пытаются сделать за три месяца.

Слушайте подкаст на эту тему

«А именно: первая оценка Европейской комиссией соответствия Украины основным критериям членства, а именно: работающая демократия и работающая рыночная экономика», — сказал он.

Представительство Евросоюза возобновило работу в Украине 11 апреля.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник касательно соответствия нашей страны Копенгагенским критериям — необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной такие опросники получили Грузия и Молдова.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение по поводу следующих шагов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.