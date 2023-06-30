Посланник папы римского встретился в Москве с причастной к депортации украинских детей Львовой-Беловой, которую разыскивает Гаага 30 июня, 07:36 Мария Львова-Белова и Маттео Дзуппи (Фото:Russian Presidential Commissioner for Children’s Rights/Handout via REUTERS)

Кардинал Маттео Дзуппи приехал в Россию в качестве папского посланника по урегулированию войны РФ против Украины. Он встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд.



Об этом она сама написала в Telegram в четверг, 29 июня.

По словам Львовой-Беловой, которая занимается незаконной депортацией украинских детей, она говорила с посланником папы о «гуманитарных вопросах, связанных с военными действиями и защитой прав детей».

Видео дня

Как пишет Vatican News, также Дзуппи встретился в Москве с главой так называемой Русской православной церкви (РПЦ) патриархом Кириллом.

После визита в Венгрию 1 мая папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией против Украины полномасштабной войне. СМИ писали, что Киев ничего не о ней не знает.

13 мая президент Владимир Зеленский встретился с понтификом во время визита в Италию. Вскоре в Украину прибыл Дзуппи, который, в частности, встретился с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который пытался до него донести: единственный механизм защиты украинских детей — освобождение всей территории Украины.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей. Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, который также нацелен, в частности, на причастных к их депортации.