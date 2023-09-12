СМИ: Посланник папы римского едет в Китай с последней «миротворческой миссией»

12 сентября, 09:37
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Матео Дзуппи (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Матео Дзуппи (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Специальный посланник папы римского, кардинал Маттео Дзуппи отправится в Китай во вторник, 12 сентября в рамках своей «миротворческой миссии» по урегулированию развязанной Россией полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает La Repubblica.

Как сообщает издание, 13 сентября Дзуппи в Пекине встретится с китайскими высокопоставленными чиновниками — вероятно, с премьер-министром Ли Цяном. По данным газеты, это последний этап его миссии.

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13 мая президент Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском во время визита в Италию. Вскоре в Украину прибыл Дзуппи, который, в частности встретился с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который пытался до него донести: единственный механизм защиты украинских детей — освобождение всей территории Украины.

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В конце июня Дзуппи приехал в Россию, где провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд из-за участия в депортации детей из Украины на территорию РФ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Китай Папа римский Война России против Украины Папа Римский Франциск

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