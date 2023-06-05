Посланник папы римского. Кардинал Маттео Дзуппи посетит Киев, чтобы обсудить «справедливый мир» — Ватикан 5 июня, 10:50 Маттео Дзуппи (Фото:Francesco Pierantoni/www.flickr.com)

Кардинал Маттео Дзуппи 5−6 июня посетит Киев в качестве папского посланника по урегулированию войны РФ против Украины, сообщил Ватикан.

Главная цель визита заключается в том, чтобы «внимательно выслушать украинскую власть относительно возможных путей достижения справедливого мира и поддержать гуманные жесты, которые способствуют ослаблению напряженности».

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В конце мая папа римский Франциск поручил миссию по реализации своей инициативы по прекращению российской войны против Украины ведущему итальянскому кардиналу Маттео Дзуппи, который является близким к понтифику.

Ранее католический портал Il sismografo, который освещает деятельность Ватикана, сообщал, что папа римский Франциск хочет отправить в Киев и Москву посланников для обсуждения возможности «начала переговоров о перемирии» со страной-агрессором Россией.

Президент Владимир Зеленский 13 мая встретился в Ватикане с папой римским Франциском и попросил осудить российские преступления в Украине, а также рассказал об украинской формуле мира и подчеркнул, что это единственный действенный алгоритм достижения справедливого мира.

Во время недавнего интервью Зеленский повторил, что вести переговоры с главой российского режима Владимиром Путиным сейчас невозможно: «На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова».

После визита в Венгрию 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в тайной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Чиновник, близкий к Офису президента, сказал CNN, что Украина ничего не знает об этой «миссии».