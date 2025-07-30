Италия вызвала посла РФ из-за обвинений президента Маттареллы в русофобии

Кремль внес президента Италии Серджо Маттареллу и других итальянских лидеров в «список русофобов». В МИД Италии заявили, что это провокация против всей страны.

Министерство иностранных дел Италии 30 июля вызвало российского посла в Риме Алексея Парамонова из-за появления в правительственном списке РФ итальянских политических лидеров, высказывания которых там назвали «русофобскими». Об этом сообщает ANSA.

Реклама

На сайте российского правительства недавно опубликовали подборку цитат иностранных должностных лиц, которые, по мнению Москвы, являются проявлением враждебного отношения к России. В список вошли представители таких стран, как США, Канада, государства Евросоюза и НАТО.

Среди итальянских фигур списка — президент Серджо Маттарелла, глава МИД Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто. Россия обвиняет Маттареллу, в частности, в высказываниях, где он сравнил мотивацию российского вторжения в Украину с идеологией, предшествовавшей приходу нацистов к власти в Германии.

В Риме оценили такие действия как проявление враждебности. Итальянское МИД подчеркнуло, что включение президента в этот список является провокацией не только против политического руководства, но и против народа Италии.

Во время выступления 5 февраля в университете Экс-Марселя президент Италии Серджо Маттарелла сравнил российское вторжение в Украину с событиями, предшествовавшими возникновению Третьего Рейха, упомянув деспотичные режимы, которые привели к агрессивным войнам. На это резко отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, заявив, что такие слова не останутся без последствий.