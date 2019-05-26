Матиос назвал имена российских военных, которым объявлены подозрения за захват в Керченском проливе Сегодня, 19:11 4 Цей матеріал також доступний українською скриншот видео Анатолий Матиос / Facebook Реконструкция событий в Керченском проливе скриншот видео Анатолий Матиос / Facebook

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал имена военных РФ, подозреваемых в захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

Об этом он написал в своем Facebook.



По его словам, МИД Украины предоставил в Международный трибунал ООН 93 листа доказательств и процессуальных документов военных прокуроров.

Согласно им, о подозрении сообщено:

— начальнику пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя контр-адмиралу Станкевичу С. М

— заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ — руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву Г. М.

— начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г. Севастополь капитану 1 ранга Ромашкин Р.А.

— заместителю начальника управления-начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга Шеину А.Б.

— командиру пограничного сторожевого корабля Дон капитану 2 ранга Саляеву А.Н.

— начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга Шатохину А.В.

— командиру малого противолодочного кораблю Суздалец капитану 3 ранга Щербакову С.А.

— командиру сторожевого корабля Изумруд капитану 3 ранга Шипицыну

— командующему войсками Южного военного округа Российской Федерации генерал-полковник Дворникову А.В.



— командующему Черноморского флота Российской Федерации вице-адмиралу Моисееву А.А.

— старшему помощнику капитана ПСКР Изумруд отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитану 3 ранга Виноградову В.И.

— члену экипажа ПСКР Изумруд отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитан-лейтенанту Гришину А.К. по

— члену экипажа ПСКР Изумруд отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему лейтенанту Трибушину Д.В.

— члену экипажа ПСКР Изумруд отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему мичману Рясному В. В

— члену экипажа ПСКР Изумруд отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым мичману Абакумову А.В.

Докази про порушення РФ у Керченській протоці 26 травня 2019. МЗС України надало до Міжнародного трибуналу ООН 93 аркуші доказів і процесуальних документів військових прокурорів

При этом, Станкевича С.М., Медведева Г. М .; Ромашкина Р.А., Шеина А.Б., Саляев А.Н., Шатохина О.В., Щербакова С.А., Шипицина А.А., Дворникова А.В., Моисеева А.А., Виноградова В.И., Гришина О.К., Трибушина Д.В., Рясного В.В. и Абакумова А.В. объявлено в розыск.

Всех подозревают по ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 437 (Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.