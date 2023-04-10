В апреле в Киев приедут премьер Польши и глава Еврокомиссии — СМИ 10 апреля, 15:42 Зеленский на пресс-конференции с Матеушем Моравецким во время его визита в Польшу (Фото:ОП)

Уже в текущем месяце в Киев приедут премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет польское издание PAP со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным собеседников издания, политики примут участие в мероприятии, одной из главных тем которого станет незаконная депортация украинских детей Россией.

«Мероприятие состоится в апреле. Его детали по соображениям безопасности еще не разглашаются. Одной из главных тем разговоров будет вопрос незаконных депортаций в Россию украинских детей», — отметил источник.

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Последний раз Моравецкий был в Украине 24 февраля, а фон дер Ляйен — 3 февраля.

В конце марта в Минреинтеграции заявили, что Россия депортировала не менее 19 514 украинских детей.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и депортировала в Россию 4396 детей-сирот. Формируют международную коалицию, чтобы их вернуть.