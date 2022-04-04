Премьер Польши назвал Германию «основным тормозом санкций» против РФ

4 апреля, 11:49
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Матеуш Моравецкий настаивает на новых санкциях против РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Матеуш Моравецкий настаивает на новых санкциях против РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает Германию «основным тормозом санкций» против РФ за вторжение в Украину.

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Таким образом он ответил на вопрос, как сильно мешает их введению прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Главными тормозами являются самые большие и богатые страны Евросоюза. Ситуация в Европе очень простая, это видно по стенограммам заседаний Совета Европы. Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является основным тормозом санкций», — цитирует его tvn24.pl.

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В связи с этим Моравецкий пообещал, что будет и далее давить на правительства страны, противящиеся введению санкций против кремлевского режима.

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«Сегодня рубль вернулся к довоенному уровню. Что это значит? Это означает, что российская экономика защитилась от введенных санкций. Должны быть введены жесткие санкции», — подчеркнул польский премьер.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Венгрия Польша Германия Российская агрессия Санкции против России Виктор Орбан Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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