«Они запуганы». Мать российского срочника обратилась к Путину с требованием не отправлять ее сына на войну против Украины 11 марта, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:Минобороны России)

Мать 20-летнего российского срочника, которого отправили на границу с Украиной, Марина Иванова обратилась к Путину с просьбой вернуть солдат в части и не отправлять воевать против Украины, выдержки из письма опубликовала Фонтанка.

По словам Ивановой, ее сына распределили в воинскую часть под Москвой, но теперь его перевели в Курскую или Белгородскую область. Точного местонахождения сына Иванова не знает, так как получает от него только короткие сообщения.

В письме, которое адресовано Путину и Минобороны РФ, Иванова заявила, что по ее информации, командованием подразделения ведется работа, направленная на склонение солдат срочной службы к участию в войне против Украины и подписании контракта с вооруженными силами РФ, против воли солдат срочной службы.

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Также в письме Иванова попросила вернуть солдат в части, где они должны служить по распределению, и соблюсти закон.

«Как мать, у которой единственный сын, убедительно вас прошу и просто умоляю», — написала она.

По словам Ивановой, срочникам предложили сделать два шага вперед из строя, если они согласны на участие в вооруженных действиях, после чего все вышли вперед.

«Они запуганы. Стоят в 10−15 км от границы, от рассказов волосы дыбом встают», — сказала она.

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