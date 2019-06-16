Мать Александра Кольченко посетила его в российской колонии Вчера, 20:20 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Кольченко незаконно удерживается в РФ Радио Свобода

Мать осужденного в России крымчанина Александра Кольченко в течение трех суток находилась в колонии в Копийске Челябинской области.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на племянницу Кольченко — Анастасию.

«Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года», — отметила Анастасия.

Она также сообщила, что Александр чувствует себя хорошо.

«Российские СМИ практически не читает, кроме «Новой газеты», с которой и сейчас вырезают и закрашивают статьи с «запрещенной информацией», — добавила Анастасия.

Александр Кольченко получил в РФ 10 лет строгого режима по обвинению в организации и участии в террористической организации, а также подготовке теракта на территории незаконно аннексированного Крыма.