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Мать Александра Кольченко посетила его в российской колонии

Вчера, 20:20
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Мать Александра Кольченко посетила его в российской колонии - фото

Радио Свобода

Кольченко незаконно удерживается в РФ

Мать осужденного в России крымчанина Александра Кольченко в течение трех суток находилась в колонии в Копийске Челябинской области.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на племянницу Кольченко — Анастасию.

«Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года», — отметила Анастасия.

Она также сообщила, что Александр чувствует себя хорошо.

«Российские СМИ практически не читает, кроме «Новой газеты», с которой и сейчас вырезают и закрашивают статьи с «запрещенной информацией», — добавила Анастасия.

Александр Кольченко получил в РФ 10 лет строгого режима по обвинению в организации и участии в террористической организации, а также подготовке теракта на территории незаконно аннексированного Крыма.

Теги:   Политзаключенные Российская агрессия Александр Кольченко

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