Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение в ногу во время одной из атак (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

В результате израильского авиаудара во время 12-дневной войны президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение ноги. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Пезешкиан получил ранения во время удара по зданию, где как раз проходило заседание Высшего совета национальной безопасности.

Утверждается, что атака, вероятно, была проведена по аналогии с израильской операцией по ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы.

По данным источников Fars, израильские истребители нанесли удар по зданию, прицельно поражая входы и выходы, чтобы сделать невозможной эвакуацию.

В результате взрывов в здании исчезло электроснабжение. Несмотря на это, некоторые участники встречи смогли выбраться через аварийный люк. Именно в этом месте Пезешкиан получил ранения.

На прошлой неделе Пезешкян обвинил Израиль в попытке его убить, рассказав в интервью американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону, что он был на встрече и «благодаря разведданным их шпионов, они [ЦАХАЛ] пытались обстрелять район, в котором мы проводили эту встречу».

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» в 12-дневной войне с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

Телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.