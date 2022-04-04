«Невозможно простить»: премьер Японии требует сурово наказать РФ за военные преступления в Буче 4 апреля, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Кишида Фумио назвал действия РФ «чрезвычайно ужасающими» (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Премьер-министр Японии Кишида Фумио призвал мировое сообщество к жесткой реакции на военные преступления российской армии в Буче и других городах Киевской области, о которых стало известно после отступления ВС РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в понедельник, 4 апреля, посольством страны на его странице в Facebook.

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«Я глубоко шокирован чрезвычайно ужасающими действиями, совершенными против мирного населения в пригороде Киева. Убийство невиновных граждан является нарушением международного гуманитарного права и поступком, который невозможно простить и резко осуждаемым. Россия однозначно должна понести за это суровую ответственность», — подчеркнул Фумио.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили, по меньшей мере, 340 человек.



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