27 сентября 2018, четверг

Массовые убийства и пытки: шесть стран просят суд в Гааге начать расследование против Мадуро

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Николаса Мадуро подозревают в причастности к пыткам и убийствам

Николаса Мадуро подозревают в причастности к пыткам и убийствам

Главы Аргентины, Чили, Колумбии, Перу, Парагвая и Канады обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с просьбой начать расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Главы указанных шести стран считают, что Мадуро виновен в совершении преступлений против человечности, сообщает DW.

В частности, президента Венесуэлы обвиняют в том, что он несет ответственность за пытки и убийства сторонников оппозиции, совершенные после 12 февраля 2014 года, когда в стране прошли массовые антиправительственные протесты.

Это обращение стало первым случаем, когда группа государств жалуется в МУС на какую-либо другую страну.

Суд в Гааге должен будет решить, станет ли заявление поводом для расследования.

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