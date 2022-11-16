«Ракеты РФ ударили по Польше». Зеленский назвал массированную атаку оккупантов по Украине настоящим выступлением РФ на саммите G20
Зеленский напомнил участникам саммита G20, что Россия — страна-террорист (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированная ракетная атака РФ по Украине вечером 15 ноября — это настоящее выступление страны на саммите G20.
Об этом он сказал, выступая на панели цифровой трансформации.
«Вчера на саммите все говорили о том, как закончить российскую войну. Российский представитель даже давал комментарии, а после этого почти 100 российских ракет ударили по Украине», — отметил он.
Зеленский рассказал участникам саммита о последствиях ракетных атак, включая поврежденные жилые дома, разрушенные электростанции и города без света, тепла и воды.
«К сожалению, есть человеческие жертвы. Причем не только в Украине. Российские ракеты вчера ударили по территории соседней Польши. Должна быть быстрая реакция. Эта ракетная атака — вот настоящее выступление России на „Двадцатке“. Поэтому когда я говорю G19, я не ошибаюсь. Потому что Россия — террорист, и мы от него защищаемся. Такая реальность», — резюмировал украинский президент.
15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.
- Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом — Ермак
- Посол Британии о массированной атаке: РФ наносит ракетные удары по Украине после унизительного ухода из Херсона
- Зеленский после разговора с Дудой: Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России — террориста
В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».
Россия также осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.