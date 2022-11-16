«Ракеты РФ ударили по Польше». Зеленский назвал массированную атаку оккупантов по Украине настоящим выступлением РФ на саммите G20 16 ноября, 11:49 Зеленский напомнил участникам саммита G20, что Россия — страна-террорист (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированная ракетная атака РФ по Украине вечером 15 ноября — это настоящее выступление страны на саммите G20.

Об этом он сказал, выступая на панели цифровой трансформации.

«Вчера на саммите все говорили о том, как закончить российскую войну. Российский представитель даже давал комментарии, а после этого почти 100 российских ракет ударили по Украине», — отметил он.

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Зеленский рассказал участникам саммита о последствиях ракетных атак, включая поврежденные жилые дома, разрушенные электростанции и города без света, тепла и воды.

«К сожалению, есть человеческие жертвы. Причем не только в Украине. Российские ракеты вчера ударили по территории соседней Польши. Должна быть быстрая реакция. Эта ракетная атака — вот настоящее выступление России на „Двадцатке“. Поэтому когда я говорю G19, я не ошибаюсь. Потому что Россия — террорист, и мы от него защищаемся. Такая реальность», — резюмировал украинский президент.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Россия также осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.

