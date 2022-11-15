«Волна жестоких нападений». Посол США отреагировала на новый массированный ракетный удар РФ по Украине

15 ноября, 17:08
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Последствия ракетного удара РФ по Киеву 15 ноября (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Последствия ракетного удара РФ по Киеву 15 ноября (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Посол США в Киеве Бриджит Бринк назвала новый массированный ракетный удар РФ по Украине «волной жестоких нападений».

Об этом она сообщила в своем Twitter.

Бринк заявила, что США будут продолжать поддерживать украинцев «перед лицом бессмысленного нападения России».

«Очередная волна жестоких нападений — мысли с нашими коллегами, соседями и друзьями здесь, в Киеве и по всей Украине. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, месяцами остававшихся мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также с теми, кто борется за защиту Украины», — резюмировала она.

Видео дня

https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1592519349885358083

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Взрывы слышны в Харькове, Львове, Ровно. Есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

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РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы.

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Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Ракетные удары Бриджит Бринк Война России против Украины

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