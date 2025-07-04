Намеренно после звонка. В ЦПД рассказали, какой сигнал Путин передал Трампу массированной атакой на Киев

Спасатели ликвидируют последствия массированной атаки РФ на Киев в ночь на 4 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

Страна-агрессор Россия намеренно осуществила массированную атаку на Киев и Киевскую область в ночь на 4 июля после телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа .

Уверенность в этом выразил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

И этой атакой, по его словам, Москва передает Соединенным Штатам сигнал.

Реклама

«Который звучит примерно так: не лезьте и не помогайте Украине. Путин до сих пор хочет всю Украину, чтобы наше государство было в сфере влияния РФ. И пытается достичь этого через удары по тылу, потому что на фронте он не может решить поставленные задачи», — написал Коваленко в Telegram-канале.

Конечно, подчеркнул руководитель ЦПД, этого не будет, однако россияне хотят, чтобы Америка не вмешивалась в события на территории Европы.

«Более того, Путин хочет ситуации, когда американское оружие не защищает Европу, а он получает людей и оружие из КНДР, производит свое и имеет технологии из Китая. При таких обстоятельствах последствиями будет наступление на Балтию», — заверил Андрей Коваленко.

Он также прокомментировал информацию, которая ранее появилась в СМИ, что во время встречи с главным дипломатом ЕС Каей Каллас глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

По словам Коваленко, из-за такой позиции КНР страны Запада стоят перед выбором — дальше делать вид, что дипломатия без давления может чудом сработать и Москву реально «оторвать от Пекина».

«Или же наконец понять, что в таком случае этот дождь надолго и необходимо отодвинуть войну подальше, вглубь России и поближе к Китаю, чем в Европу», — написал руководитель ЦПД.

Андрей Коваленко подчеркнул, что НАТО не может быть только оборонительным Альянсом и ему необходимо трансформироваться в наступательный союз. Россию же, которая является инструментом агрессии, необходимо политически или физически разрушить.

«Целостность этого образования в нынешнем виде практически гарантирует войну в Европе», — заверил он.

Итак, по словам руководителя ЦПД, формула следующая — оружие для Украины, трансформация НАТО в наступательный Альянс, экономические удары по Москве и ее союзникам.

«Иначе это все придется все равно делать, но фронт может быть где-то в районе Балтии под границами с Польшей, параллельно с войной в Украине», — озвучил Коваленко возможный сценарий.

В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения. А именно: 539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (более 330 из них — шахеды), одной аэробалистической ракетой Х-47 М2 Кинжал, шестью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и четырьмя крылатыми ракетами Искандер-К.

«Основное направление удара — столица Украины, город Киев!» — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежены 478 средств воздушного нападения РФ, 270 сбиты, 208 — локационно потеряны.