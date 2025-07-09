Ночью Польша поднимала в воздух истребители на фоне атаки РФ на западные регионы Украины

В ночь на среду, 9 июля, Польша поднимала самолеты на фоне атаки России по западным регионам Украины .

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил страны в соцсети Х.

«В связи с атакой РФ на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении польских военных.

Вооруженные силы Польши рассказали, что ночью были подняты в воздух истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысший уровень боевой готовности.

Также военные принимали меры направленные на обеспечение безопасности в приграничных районах Польши.

«Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 июля, российские войска массированно атаковали Украину сотнями шахедов, баллистическими и крылатыми ракетами. Под самым тяжелым ударом за время вторжения был Луцк, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.

В Волынской ОГА рассказали, что ночью Луцк атаковали около 50 шахедов и пять ракет. Мэр Луцка заявлял, что ночная атака была самой массированной за время вторжения.